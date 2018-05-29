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Номер извещения
ГП817716
Уникальный номер закупки
18-50112/704
Наименование закупки
Открытый Запрос цен на право заключения договора выполнения работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил по объекту «Семейный кампус» для нужд Общеобразовательного частного учреждения Международная гимназия инновационного центра «Сколково»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2398
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
OKornilieva@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корнильева Ольга Исааковна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил по объекту «Семейный кампус» для нужд Общеобразовательного частного учреждения Международная гимназия инновационного центра «Сколково»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201805.06.2018 18:0005.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817716Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил по объекту «Семейный кампус» для нужд Общеобразовательного частного учреждения Международная гимназия инновационного центра «Сколково»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил по объекту «Семейный кампус» для нужд Общеобразовательного частного учреждения Международная гимназия инновационного центра «Сколково»
Начальная цена
2 201 454,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
72.11.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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