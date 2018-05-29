Открытый Запрос цен на право заключения договора выполнения работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил по объекту «Семейный кампус» для нужд Общеобразовательного частного учреждения Международная гимназия инновационного центра «Сколково»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817716 Уникальный номер закупки 18-50112/704 Номер закупки Наименование закупки Открытый Запрос цен на право заключения договора выполнения работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил по объекту «Семейный кампус» для нужд Общеобразовательного частного учреждения Международная гимназия инновационного центра «Сколково» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО" Юридический адрес 121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4, Почтовый адрес 143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4 Контактный телефон +7 495 956-00-33 доб. 2398 Факс +7 495 739-53-06 Адрес электронной почты OKornilieva@sk.ru Ф.И.О. контактного лица Корнильева Ольга Исааковна Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова:

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