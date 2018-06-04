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    Главная / Торги / Запрос предложений на междугородние перевозки

    Запрос предложений на междугородние перевозки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 16:3004.06.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817715Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на междугородние перевозкиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817715

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на междугородние перевозки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 15:25

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Заявка

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2160

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Djakov@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьяков Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на междугородние перевозки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.201804.06.2018 16:3004.06.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817715Подведение итогов не позднее Запрос предложений на междугородние перевозкиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на междугородние перевозки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В извещение о проведение процедуры указан ежемесячный требуемый объем перевозок, действительный до конца 2018 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ОМЗ-ЛП», 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Сторонами акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоперевозка по маршруту СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" - СПб, Металлические изделия (отливки)на поддонах. 1 а/м 3 -20 тн, объем 85 м.куб, 4 а/м в месяц"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Автоперевозка по маршруту СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" - г.Екатеринбург , Металлические изделия (отливки)на поддонах. 1 а/м 20 тн, объем 85 м.куб, 10 а/м в месяц"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Автоперевозка по маршруту г.Мончегорск (Страховка, охрана)- СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Ферроматериалы на поддонах. 1 а/м 20 тн, объем 85 м.куб, 1 а/м в месяц, страховка, вооруженная охрана."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Автоперевозка по маршруту г.Екатеринбург - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП", Огнеупорная керамика на поддонах. 1 а/м 20 тн, объем 85 м.куб, 4 а/м в месяц"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Автоперевозка по маршруту г. Челябинск- СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" , Ферроматериалы 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 2 а/м в месяц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Автоперевозка по маршруту Калужская обл., п.Товарково - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Известь 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 3 а/м в месяц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Автоперевозка по маршруту Московская обл., г.Старая Купавна, г.Жуковский, - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Краска на поддонах. 1 а/м 1,5 тн, объем 2 м.куб, 2 а/м в месяц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Автоперевозка по маршруту Самарская обл., г.Тольятти - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Огнеупорные оболочки, 1 а/м 10 тн,на поддонах, объем 85 м.куб, 3 а/м в месяц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Автоперевозка по маршруту Свердловская обл., г.Асбест - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Плавиковый шпат 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 2 а/м в месяц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Автоперевозка по маршруту Нижегородская обл. г.Заволжье - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Деревянные модели для литья 1 а/м 1,5 тн, ящики, объем 2 м.куб, 2 а/м в месяц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Автоперевозка по маршруту: Новгородская обл., г. Боровичи -СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Огнеупорная керамика на поддонах. 1 а/м 20 тн, объем 85 м.куб, 3 а/м в месяц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Автоперевозка по маршруту г.Новотроицк- СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП", Феррохром 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 2 а/м в месяц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Автоперевозка по маршруту г.Тула- СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП", Ферромарганец 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 5 а/м в месяц"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Автоперевозка по маршруту Брянская обл. п.Чемерна - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП", Известь в биг-бэгах, 1 а/м 20 тн, 4 а/м в месяц"

    Кол-во: 4

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