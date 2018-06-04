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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817715
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на междугородние перевозки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2160
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Dmitriy.Djakov@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дьяков Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на междугородние перевозки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на междугородние перевозки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В извещение о проведение процедуры указан ежемесячный требуемый объем перевозок, действительный до конца 2018 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-ЛП», 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.41.19
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
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