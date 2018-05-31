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Номер извещения
31806515742
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аппаратных средств, программного обеспечения и неисключительных прав (лицензий) для нужд РГАУ МФЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+7 347 246-55-33 доб. 30138
Факс
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Адрес электронной почты
a.bashirova@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баширова Айгуль Ришатовна
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аппаратных средств, программного обеспечения и неисключительных прав (лицензий) для нужд РГАУ МФЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 11:00 GMT +331.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806515742Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратных средств, программного обеспечения и неисключительных прав (лицензий) для нужд РГАУ МФЦг. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 11:0031.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806515742Дата и время вскрытия заявок Поставка аппаратных средств, программного обеспечения и неисключительных прав (лицензий) для нужд РГАУ МФЦг. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 13:0031.05.2018 13:0031.05.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806515742Подведение итогов не позднее Поставка аппаратных средств, программного обеспечения и неисключительных прав (лицензий) для нужд РГАУ МФЦг. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратных средств, программного обеспечения и неисключительных прав (лицензий) для нужд РГАУ МФЦ
Начальная цена
2 452 508,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
122 625,42 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
104 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
26.20.1
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 104
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