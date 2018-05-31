Поставка аппаратных средств, программного обеспечения и неисключительных прав (лицензий) для нужд РГАУ МФЦ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара производится силами Поставщика в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Договора в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по местному времени. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов, счетов-фактур и товарных транспортных накладных в течение 30 (тридцать) банковских дней с даты приема-передачи Товара.