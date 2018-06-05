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Номер извещения
ГП817705
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка соленоидных клапанов, фильтра регулятора производства NORGREN
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
d.bachurin@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бачурин Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка соленоидных клапанов в кол-ве 15 штук и фильтра регулятора 1 штуки производства NORGREN
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 14:00 GMT +305.06.2018 14:0005.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817705Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соленоидных клапанов в кол-ве 15 штук и фильтра регулятора 1 штуки производства NORGRENМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 14:0005.06.2018 14:0005.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817705Дата и время вскрытия заявок Поставка соленоидных клапанов в кол-ве 15 штук и фильтра регулятора 1 штуки производства NORGRENМосква
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817705Подведение итогов не позднее Поставка соленоидных клапанов в кол-ве 15 штук и фильтра регулятора 1 штуки производства NORGRENМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соленоидных клапанов в кол-ве 15 штук и фильтра регулятора 1 штуки производства NORGREN
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16 единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ») ОКПО 01125301 ИНН 2900000134 КПП 2901010001 К/с: 30101810100000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области. Р/с: 40702810004010100106, Филиал ПАО «Сбербанк России», Архангельское отделение №8637,БИК 041117601, адрес: 163026, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 137. Почтовый адрес: ОАО «Архморторгпорт», 163000 г. Архангельск, проспект Троицкий, д.52. Тел: (8182) 67-13-89; 67-10-28 Реквизиты грузополучателя для поставки автотранспортом: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 15
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