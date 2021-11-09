Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0127300005021000039

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0127300005021000039 Уникальный номер закупки 0127300005021000039 Номер закупки Наименование закупки Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0127300005021000039 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор НОВОЗЫБКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Все закупки и тендеры НОВОЗЫБКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru