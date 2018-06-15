Поставка запчастей и электро компонентов пр-ва Schneider Electric

Условия договора

Объем поставки согласно приложенной заявки. Коммерческие предложения принимаются в формате заполненной формы оферты. Для обеспечения совместимости с существующим оборудованием поставка аналогов не допускается.

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется свободным от пошлин на базис DDP порт Архангельск. Поставщик обеспечивает подготовку товаров к транспортировке морем (затарка в защищенные от влаги деревянные ящики или морской контейнер). Тара не возвратная. Стоимость тары включается в стоимость поставляемой продукции.Рассчитать логистику >