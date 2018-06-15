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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817700
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей и электро компонентов пр-ва Schneider Electric
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 10280
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Pavel.Petrov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей согласно заявленной номенклатуры.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 10:00 GMT +315.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817700Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей согласно заявленной номенклатуры.Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 11:0015.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817700Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей согласно заявленной номенклатуры.Москва
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 18:0023.07.2018 18:0023.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817700Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей согласно заявленной номенклатуры.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей согласно заявленной номенклатуры.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем поставки согласно приложенной заявки. Коммерческие предложения принимаются в формате заполненной формы оферты. Для обеспечения совместимости с существующим оборудованием поставка аналогов не допускается.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар поставляется свободным от пошлин на базис DDP порт Архангельск. Поставщик обеспечивает подготовку товаров к транспортировке морем (затарка в защищенные от влаги деревянные ящики или морской контейнер). Тара не возвратная. Стоимость тары включается в стоимость поставляемой продукции.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27.12.24.160
27.33.13.161
27.33.13.150
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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