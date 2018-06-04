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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку пескоструйных камер для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис" филиала "Римера-Сервис-Поволжье"

    Открытый запрос предложений на поставку пескоструйных камер для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис" филиала "Римера-Сервис-Поволжье"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 15:0304.06.2018 15:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817706Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиНижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817706

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку пескоструйных камер для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис" филиала "Римера-Сервис-Поволжье"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор (шаблон)

    Заявка на участие

    Заявка на участие в аккредитации

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 31-25-25 доб. 146

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    elena.povkh@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Повх Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.201811.06.2018 15:0011.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817706Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пескоструйные камеры"

    Кол-во: 2

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