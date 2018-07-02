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    Главная / Торги / Поставка быстровозводимых ангаров для нужд ОАО «ОмскВодоканал»: ширина - 12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина - 20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт.

    Поставка быстровозводимых ангаров для нужд ОАО «ОмскВодоканал»: ширина - 12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина - 20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 10:0902.07.2018 10:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806528146Дата и время окончания срока приема заявок Поставка быстровозводимых ангаров: ширина-12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина-20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт. для нужд ОАО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806528146

    Уникальный номер закупки

    225/2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка быстровозводимых ангаров для нужд ОАО «ОмскВодоканал»: ширина - 12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина - 20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация_25.05.2018

    Изменения в извещении

    Перечень внесенных изменений

    Инструкция для участников

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка быстровозводимых ангаров: ширина-12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина-20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт. для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.201824.08.2018 16:0024.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806528146Подведение итогов не позднее Поставка быстровозводимых ангаров: ширина-12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина-20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт. для нужд ОАО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка быстровозводимых ангаров: ширина-12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина-20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт. для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

    Начальная цена

    13 611 213,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет осуществляется в течение 30 календарных дней после фактического получения Товара при условии предоставления счетов-фактур, товарных накладных ТОРГ-12 и документов, подтверждающих качество Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.2

    Здания нежилые

    Классификатор ОКВЭД2

    41.2

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Быстровозводимый ангар шириной 20 м, длиной 42 м (поставка и монтаж)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Быстровозводимый ангар шириной 12 м, длиной 24 м (поставка и монтаж)"

    Кол-во: 1

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