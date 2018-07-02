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Номер извещения
31806528146
Уникальный номер закупки
225/2018
Наименование закупки
Поставка быстровозводимых ангаров для нужд ОАО «ОмскВодоканал»: ширина - 12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина - 20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка быстровозводимых ангаров: ширина-12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина-20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт. для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.201824.08.2018 16:0024.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806528146Подведение итогов не позднее Поставка быстровозводимых ангаров: ширина-12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина-20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт. для нужд ОАО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка быстровозводимых ангаров: ширина-12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина-20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт. для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
13 611 213,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
41.20.2
41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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