Поставка быстровозводимых ангаров для нужд ОАО «ОмскВодоканал»: ширина - 12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина - 20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806528146 Уникальный номер закупки 225/2018 Номер закупки Наименование закупки Поставка быстровозводимых ангаров для нужд ОАО «ОмскВодоканал»: ширина - 12 м, длина - 24 м в количестве 1 шт., ширина - 20 м, длина - 42 м в количестве 1 шт. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова Ирина Александровна Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12 Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий Ключевые слова:

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