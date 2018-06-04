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    Главная / Торги / Закупка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)

    Закупка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817744Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817744

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 03:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Проект спецификации

    Приложение А

    Приложение №1 к закупочной документации- Проект договора поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-23-02

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Elena.Yuvacheva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ювачева Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 10:00 GMT +304.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817744Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 10:0004.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817744Дата и время вскрытия заявок Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.08.2018 10:0015.08.2018 10:0015.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817744Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.08.201815.08.2018 10:0015.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817744Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «Эльгауголь» Контейнерные отгрузки: Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») ОТПРАВКА БАГАЖОМ 1. ООО «Азимут» ( из г. Москва, г.Санкт-Петербург, г.Новосибирск, г.Красноярск, г.Екатеринбург, г.Тында, г.Хабаровск, г.Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» 2. ООО «АЛК» через г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузки партии, состоящей из более чем одного тарного места увязанные, упакованные, сформированные на паллетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложенной копией документов на груз (счета-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающего количество ТМЦ находящегося на паллете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с заказчиком. АВТОДОСТАВКА, Ж/Д ДОСТАВКА (крытые вагоны) ООО «Продис-ДВ» через г. Благовещенск, Зам. генерального директора Гензель Альфред Юрьевич, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки: 30 дней, срок может быть изменен, в зависимости от срока изготовления Товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёта-фактуры, ТОРГ-12 или УПД и документов, подтверждающих отправку Товара через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КСВВ 4х0,5, для систем ОПС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кабель КСВВ 2х0,5, для систем ОПС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Кабель КИС-П 2х2х0,78 для интерфейса RS-485"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Провод ПВЗ 1*25"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Провод ПАВ 1*2,5 – 220Б"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Кабель КГхЛ 1*25"

    Кол-во: 0

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