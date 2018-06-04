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Номер извещения
ГП817744
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 03:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-02
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Elena.Yuvacheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ювачева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 10:00 GMT +304.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817744Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 10:0004.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817744Дата и время вскрытия заявок Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.08.2018 10:0015.08.2018 10:0015.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817744Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)Нерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельно-проводниковая продукция для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «Эльгауголь» Контейнерные отгрузки: Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») ОТПРАВКА БАГАЖОМ 1. ООО «Азимут» ( из г. Москва, г.Санкт-Петербург, г.Новосибирск, г.Красноярск, г.Екатеринбург, г.Тында, г.Хабаровск, г.Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» 2. ООО «АЛК» через г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузки партии, состоящей из более чем одного тарного места увязанные, упакованные, сформированные на паллетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложенной копией документов на груз (счета-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающего количество ТМЦ находящегося на паллете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с заказчиком. АВТОДОСТАВКА, Ж/Д ДОСТАВКА (крытые вагоны) ООО «Продис-ДВ» через г. Благовещенск, Зам. генерального директора Гензель Альфред Юрьевич, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
27.3
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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