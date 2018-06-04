Закупка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО «Эльгауголь» лот 1 (базис поставки: DDP, ст. Улак)

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «Эльгауголь» Контейнерные отгрузки: Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») ОТПРАВКА БАГАЖОМ 1. ООО «Азимут» ( из г. Москва, г.Санкт-Петербург, г.Новосибирск, г.Красноярск, г.Екатеринбург, г.Тында, г.Хабаровск, г.Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» 2. ООО «АЛК» через г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузки партии, состоящей из более чем одного тарного места увязанные, упакованные, сформированные на паллетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложенной копией документов на груз (счета-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающего количество ТМЦ находящегося на паллете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с заказчиком. АВТОДОСТАВКА, Ж/Д ДОСТАВКА (крытые вагоны) ООО «Продис-ДВ» через г. Благовещенск, Зам. генерального директора Гензель Альфред Юрьевич, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >