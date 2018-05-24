Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817693 Уникальный номер закупки 1429 Номер закупки Наименование закупки Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры договор документы письмо схема

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова: щебень

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