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Номер извещения
ГП817693
Уникальный номер закупки
1429
Наименование закупки
Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 13:30 GMT +324.05.2018 13:3024.05.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 13:3024.05.2018 13:3024.05.2018 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817693Дата и время вскрытия заявок Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Домодедово
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 13:3031.05.2018 13:3031.05.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817693Подведение итогов не позднее Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201831.05.2018 13:3031.05.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817693Подведение итогов не позднее Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.
Начальная цена
1 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
08
14.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6000
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