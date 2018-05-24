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    Главная / Торги / Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.

    Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2018 13:3024.05.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817693

    Уникальный номер закупки

    1429

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    документы

    письмо

    схема

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 208

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    natalia.anoshkina@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Аношкина Наталья Генадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    щебень

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2018 13:30 GMT +324.05.2018 13:3024.05.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2018 13:3024.05.2018 13:3024.05.2018 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817693Дата и время вскрытия заявок Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2018 13:3031.05.2018 13:3031.05.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817693Подведение итогов не позднее Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201831.05.2018 13:3031.05.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817693Подведение итогов не позднее Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки.

    Начальная цена

    1 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по схемеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    14.5

    Продукция горнодобывающих производств, не включенная в другие группировки, прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Щебень марки М600-800 (но не ниже 600) фр.40-70 = 6000 м3 по цене 1280 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой до объекта Белые Столбы. Начало поставки 25.05.18 поставка не меньше 500м3 сутки. "

    Кол-во: 6000

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