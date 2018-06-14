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    Главная / Торги / Ремонт мягкой кровли производственных зданий ПАО Ижсталь

    Ремонт мягкой кровли производственных зданий ПАО Ижсталь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 11:0514.06.2018 11:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817694Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт мягкой кровли производственных зданий ПАО Ижсталь ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817694

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт мягкой кровли производственных зданий ПАО Ижсталь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 13:11

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    договор

    документация

    смета ремонт мягкой кровли

    ТЗ ДВ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-03-71

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    ignatyevsa@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатьев Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт мягкой кровли производственных зданий ПАО Ижсталь

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817694Подведение итогов не позднее Ремонт мягкой кровли производственных зданий ПАО Ижсталь Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт мягкой кровли производственных зданий ПАО Ижсталь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    место осуществления услуги: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена без НДС. Предпочтительные условия оплаты - в течении 90 дней после подписания актов выполненных работ. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора,контактное лицо: Останин Константин Георгиевич, тел.: +7(3412) 910-762 эл. почта: Ostanin@izhstal.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    23.05.2018

    документация

    23.05.2018

    смета ремонт мягкой кровли

    23.05.2018

    ТЗ ДВ

    23.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт мягкой кровли производственных зданий ПАО "Ижсталь""

    Кол-во: 6500

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