Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый Запрос цен на право заключения договора поставки МФУ и расходных материалов Ricoh для нужд Автономной некоммерческой организации «Сколково Форум»

    Открытый Запрос цен на право заключения договора поставки МФУ и расходных материалов Ricoh для нужд Автономной некоммерческой организации «Сколково Форум»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 18:0005.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817690Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МФУ и расходных материалов Ricoh для нужд Автономной некоммерческой организации «Сколково Форум»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817690

    Уникальный номер закупки

    18-70403/686

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый Запрос цен на право заключения договора поставки МФУ и расходных материалов Ricoh для нужд Автономной некоммерческой организации «Сколково Форум»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение 1 - Заявка

    Приложение 2 - Анкета

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2398

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    OKornilieva@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корнильева Ольга Исааковна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка МФУ и расходных материалов Ricoh для нужд Автономной некоммерческой организации «Сколково Форум»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817690Подведение итогов не позднее Поставка МФУ и расходных материалов Ricoh для нужд Автономной некоммерческой организации «Сколково Форум»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МФУ и расходных материалов Ricoh для нужд Автономной некоммерческой организации «Сколково Форум»

    Начальная цена

    1 589 728,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    26.20.18.000

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка МФУ и расходных материалов Ricoh согласно спецификации"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078488
    Поставка многофункционального устройства.
    Поставка многофункционального устройства.
    593203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 282 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211052219
    Поставка периферийного оборудования для нужд ПАО «РКК «Энергия»
    Поставка периферийного оборудования для нужд ПАО «РКК «Энергия»
    588759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 705 169
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Маркетинговые исследования № 32211053934
    Маркетинговые исследования в электронной форме № AB0006282 Поставка товара по номенклатурной группе: устройства многофункциональные для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»
    Маркетинговые исследования в электронной форме № AB0006282 Поставка товара по номенклатурной...
    589479
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить