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Номер извещения
ГП817687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство фундамента под градирню БМГ-350 и устройство камеры нагретой и охлажденной воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 960 385-17-84
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Круглов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Устройство фундамента под градирню БМГ-350 и устройство камеры нагретой и охлажденной воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.08.2018 12:00 GMT +316.08.2018 12:0016.08.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817687Дата и время окончания срока приема заявок Устройство фундамента под градирню БМГ-350 и устройство камеры нагретой и охлажденной водыБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
16.08.2018 12:0016.08.2018 12:0016.08.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817687Дата и время вскрытия заявок Устройство фундамента под градирню БМГ-350 и устройство камеры нагретой и охлажденной водыБелорецк
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 17:0031.08.2018 17:0031.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817687Подведение итогов не позднее Устройство фундамента под градирню БМГ-350 и устройство камеры нагретой и охлажденной водыБелорецк
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство фундамента под градирню БМГ-350 и устройство камеры нагретой и охлажденной воды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ПСД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
45.25.32.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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