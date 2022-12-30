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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806514900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление юридических услуг по вопросам, связанным с применением иностранного права
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.05.2018 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление юридических услуг по вопросам, связанным с применением иностранного права
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2022 10:00 GMT +330.12.2022 10:0030.12.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806514900Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление юридических услуг по вопросам, связанным с применением иностранного праваСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2022 10:0030.12.2022 10:0030.12.2022 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806514900Дата и время вскрытия заявок Предоставление юридических услуг по вопросам, связанным с применением иностранного праваСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.01.2023 16:0020.01.2023 16:0020.01.2023 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806514900Подведение итогов не позднее Предоставление юридических услуг по вопросам, связанным с применением иностранного праваСанкт-Петербург
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление юридических услуг по вопросам, связанным с применением иностранного права
Начальная цена
59 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Санкт-Петербург, ул.Пилотов, д.18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
69.10.17
69.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1