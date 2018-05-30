www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817681
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на междугороднюю автоперевозку
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 12:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2160
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Dmitriy.Djakov@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дьяков Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на междугороднюю автоперевозку
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 09:30 GMT +330.05.2018 09:3030.05.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817681Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на междугороднюю автоперевозкуКолпино
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 09:3030.05.2018 09:3030.05.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817681Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на междугороднюю автоперевозкуКолпино
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 09:3031.05.2018 09:3031.05.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817681Подведение итогов не позднее Запрос предложений на междугороднюю автоперевозкуКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на междугороднюю автоперевозку
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указано в наименовании перечня позиций в предмете договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.41.19
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.