Запрос предложений на междугороднюю автоперевозку

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Запрос предложений на междугороднюю автоперевозку

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Автоперевозка по маршруту СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" - СПб, Металлические изделия (отливки)на поддонах. 1 а/м 3 -20 тн, объем 85 м.куб, 4 а/м в месяц" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Автоперевозка по маршруту СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" - г.Екатеринбург , Металлические изделия (отливки)на поддонах. 1 а/м 20 тн, объем 85 м.куб, 10 а/м в месяц " Кол-во: 10

"Позиция 3" "Автоперевозка по маршруту г.Мончегорск (Страховка, охрана)- СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Ферроматериалы на поддонах. 1 а/м 20 тн, объем 85 м.куб, 1 а/м в месяц, страховка, вооруженная охрана." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Автоперевозка по маршруту г.Екатеринбург - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП", Огнеупорная керамика на поддонах. 1 а/м 20 тн, объем 85 м.куб, 4 а/м в месяц" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Автоперевозка по маршруту г.Новотроицк- СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП", Феррохром 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 2 а/м в месяц" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Автоперевозка по маршруту г. Челябинск- СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" , Ферроматериалы 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 2 а/м в месяц" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Автоперевозка по маршруту Калужская обл., п.Товарково - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Известь 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 3 а/м в месяц" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Автоперевозка по маршруту г.Тула- СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП", Ферромарганец 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 5 а/м в месяц" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Автоперевозка по маршруту Московская обл., г.Старая Купавна, г.Жуковский, - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Краска на поддонах. 1 а/м 1,5 тн, объем 2 м.куб, 2 а/м в месяц" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Автоперевозка по маршруту Самарская обл., г.Тольятти - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Огнеупорные оболочки, 1 а/м 10 тн,на поддонах, объем 85 м.куб, 3 а/м в месяц" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Автоперевозка по маршруту Свердловская обл., г.Асбест - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Плавиковый шпат 1 а/м 20 тн, биг-бэги, объем 85 м.куб, 2 а/м в месяц" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Автоперевозка по маршруту Нижегородская обл. г.Заволжье - СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Деревянные модели для литья 1 а/м 1,5 тн, ящики, объем 2 м.куб, 2 а/м в месяц" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Автоперевозка по маршруту: Новгородская обл., г. Боровичи -СПб, Колпино, ООО "ОМЗ-ЛП" Огнеупорная керамика на поддонах. 1 а/м 20 тн, объем 85 м.куб, 3 а/м в месяц" Кол-во: 3