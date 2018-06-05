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    Главная / Торги / ОЗП-024-СМР-ИП-18 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки»

    ОЗП-024-СМР-ИП-18 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806530898Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки» г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806530898

    Уникальный номер закупки

    ОЗП-024-СМР-ИП-18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗП-024-СМР-ИП-18 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 06:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Информационная карта ОЗП-024-СМР-ИП-18

    4. Приложение №3 к ЗД - Проект Договора

    2. Приложение №1 к ЗД - Техническое задание

    3. Приложение №2 к ЗД - Сводный сметный расчет

    5. Приложения к Договору

    6. Приложение №4 к ЗД - Формы подачи предложений

    7. Приложение №4.1 Расчет стоимости строительства

    8. Приложение №5 к ЗД - Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1035

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ульяновская Галина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 12:00 GMT +305.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806530898Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки» г. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 12:0005.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806530898Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки» г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806530898Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки» г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806530898Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки» г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в Аэротенки»

    Начальная цена

    28 679 053,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования изложены в Техническом задании на выполнение строительно-монтажных работ (Приложение № 1 Закупочной документации), и Проекте договора (Приложение № 3 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, д. Копытова, ул. Раневской дом №16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2. Сроки и порядок оплаты: Оплата Работ осуществляется в следующем порядке: - 40% от стоимости работ, перечисляется Заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора в качестве авансового платежа; - Возврат авансового платежа осуществляется путем удержания суммы аванса в размере 25% при ежемесячном закрытии выполненных объемов работ; - 70% от стоимости работ оплачивается Заказчиком в следующем порядке: 80% от стоимости оставшейся после выплаты авансового платежа Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2); - справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3); - журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15); - товарная накладная (форма ТОРГ-12); - первичная учетная документация (форма М-19, М-29); - акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС-14); - акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15); - комплект исполнительной документации: - журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал изоляционных работ); - подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - эксплуатационная документация результата Работ; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ; - другую документацию согласно Перечню приемо-сдаточной документации по сетям водопровода и канализации (Приложение № 5). - Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и получения заключения о соответствии от уполномоченного органа Администрации г. Тюмени в течение 30 (тридцати) календарных дней. 3. Сроки выполнения работ: В течение 120 календарных дней с момента подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1

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