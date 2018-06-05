Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2. Сроки и порядок оплаты: Оплата Работ осуществляется в следующем порядке: - 40% от стоимости работ, перечисляется Заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора в качестве авансового платежа; - Возврат авансового платежа осуществляется путем удержания суммы аванса в размере 25% при ежемесячном закрытии выполненных объемов работ; - 70% от стоимости работ оплачивается Заказчиком в следующем порядке: 80% от стоимости оставшейся после выплаты авансового платежа Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2); - справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3); - журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15); - товарная накладная (форма ТОРГ-12); - первичная учетная документация (форма М-19, М-29); - акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС-14); - акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15); - комплект исполнительной документации: - журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал изоляционных работ); - подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - эксплуатационная документация результата Работ; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ; - другую документацию согласно Перечню приемо-сдаточной документации по сетям водопровода и канализации (Приложение № 5). - Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и получения заключения о соответствии от уполномоченного органа Администрации г. Тюмени в течение 30 (тридцати) календарных дней. 3. Сроки выполнения работ: В течение 120 календарных дней с момента подписания договора