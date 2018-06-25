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Номер извещения
ГП817680
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122. Собственник: ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 18:00 GMT +325.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817680Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2018 11:0026.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817680Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква
Дата и время проведения
27.06.2018 11:0027.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817680Дата и время проведения Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817680Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817680Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотом
Начальная цена
164 273 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 427 300,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НовосибирскНГП
Все закупки и тендеры НовосибирскНГП
Адрес местонахождения
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
41.20.20.100
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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