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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122. Собственник: ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка»

    Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122. Собственник: ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817680Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817680

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122. Собственник: ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 18:00 GMT +325.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817680Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.06.2018 11:0026.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817680Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква

    Дата и время проведения

    27.06.2018 11:0027.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817680Дата и время проведения Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817680Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817680Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотомМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Имущественный комплекс в составе объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 122, являющийся единым неделимым лотом

    Начальная цена

    164 273 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 427 300,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    16 427 300,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НовосибирскНГП
    Все закупки и тендеры НовосибирскНГП

    Адрес местонахождения

    630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.100

    Здания нежилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "имущественный комплекс"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок до:
    17.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    135 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    17.01.2022 г., 12:26
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 12:00
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