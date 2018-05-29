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Номер извещения
ГП817676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплексная поставка металлоконструкции, метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2590
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуляев Павел Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 17:00 GMT +329.05.2018 17:0029.05.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817676Дата и время окончания срока приема заявок Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 17:0029.05.2018 17:0029.05.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817676Дата и время вскрытия заявок Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)Москва
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817676Подведение итогов не позднее Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.07.201813.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817676Подведение итогов не позднее Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
25.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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