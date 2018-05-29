Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Комплексная поставка металлоконструкции, метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)

    Комплексная поставка металлоконструкции, метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 17:0029.05.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817676Дата и время окончания срока приема заявок Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817676

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплексная поставка металлоконструкции, метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    перечень документов

    проект договора поставки

    форма ТКП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2590

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    металлоконструкции, строительство, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2018 17:00 GMT +329.05.2018 17:0029.05.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817676Дата и время окончания срока приема заявок Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2018 17:0029.05.2018 17:0029.05.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817676Дата и время вскрытия заявок Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817676Подведение итогов не позднее Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817676Подведение итогов не позднее Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплексная поставка метизы, строительные материалы для обеспечения проекта "Строительство станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14" (г. Тула)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мтроительные материалы"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Маркетинговые исследования № 32211074957
    Поставка табличек
    Поставка табличек
    592501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    300 052
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    НОВОМИЧУРИНСКОЕ АТП
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП № 32211057599
    Материалы верхнего строения пути
    Материалы верхнего строения пути
    590044
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    4 558 896
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211063272
    Поставка стропов для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Канандинская 278 до глубины 5400 м. Второй этап бурения 5400 м»
    Поставка стропов для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Канандинская 278...
    590994
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    186 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Запрос предложений № 32009044456
    ПОСТАВКА: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
    ПОСТАВКА: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
    337868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.04.2020 16:00(GMT+03:00)
    1 394 983
    Лоты:
    1
    Регион:
    Орловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить