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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817688
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Постака зимней спецодежды и СИЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 1253
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.usik@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усик Артём Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. Омск
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. Омск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие в конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие в конкурсной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 61
Кол-во: 67
Кол-во: 368
Кол-во: 1088
Кол-во: 2966
Кол-во: 704
Кол-во: 2942
Кол-во: 1042
Кол-во: 3007
Кол-во: 227
Кол-во: 376
Кол-во: 11613
Кол-во: 433
Кол-во: 63
Кол-во: 1146
Кол-во: 302
Кол-во: 337
Кол-во: 1874
Кол-во: 1023
Кол-во: 1680
Кол-во: 3310
Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. Уфа
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. Уфа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие в конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие в конкурсной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 79
Кол-во: 86
Кол-во: 423
Кол-во: 1304
Кол-во: 6038
Кол-во: 2892
Кол-во: 5561
Кол-во: 1733
Кол-во: 2557
Кол-во: 289
Кол-во: 490
Кол-во: 13626
Кол-во: 417
Кол-во: 41
Кол-во: 1821
Кол-во: 547
Кол-во: 504
Кол-во: 2261
Кол-во: 2665
Кол-во: 5988
Кол-во: 7311
Поставка зимней спецодежды и СИЗ, Коротчаево
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней спецодежды и СИЗ, Коротчаево
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие в конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие в конкурсной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 43
Кол-во: 20
Кол-во: 227
Кол-во: 631
Кол-во: 292
Кол-во: 636
Кол-во: 203
Кол-во: 543
Кол-во: 78
Кол-во: 78
Кол-во: 1964
Кол-во: 530
Кол-во: 135
Кол-во: 69
Кол-во: 181
Кол-во: 232
Кол-во: 165
Кол-во: 648
Кол-во: 30
Кол-во: 246
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