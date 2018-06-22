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    Главная / Торги / Постака зимней спецодежды и СИЗ

    Постака зимней спецодежды и СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зимней спецодежды и СИЗ, КоротчаевоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Постака зимней спецодежды и СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДЗП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 1253

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.usik@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усик Артём Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. Омск

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 15:3010.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817688Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. ОмскМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. Омск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие в конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие в конкурсной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие в конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свитер"

    Кол-во: 61

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные зимние с высокими берцами с МП 200 Дж"

    Кол-во: 67

    "Позиция 3"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 368

    "Позиция 4"

    "Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 1088

    "Позиция 5"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 2966

    "Позиция 6"

    "Приспособление специальное с шипами против скольжения"

    Кол-во: 704

    "Позиция 7"

    "Подшлемник-маска трикотажный"

    Кол-во: 2942

    "Позиция 8"

    "Подшлемник утепленный (меховой)"

    Кол-во: 1042

    "Позиция 9"

    "Подшлемник с однослойным утеплителем"

    Кол-во: 3007

    "Позиция 10"

    "Подшлемник спилковый для сварщика (зимний)"

    Кол-во: 227

    "Позиция 11"

    "Перчатки утепленные ИТР"

    Кол-во: 376

    "Позиция 12"

    "Перчатки спилковые утепленные"

    Кол-во: 11613

    "Позиция 13"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории"

    Кол-во: 433

    "Позиция 14"

    "Костюм зимний рабочий сигнальный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий"

    Кол-во: 63

    "Позиция 15"

    "Костюм зимний рабочий для защиты от пониженных температур и общих производственных загрязнений и механических воздействий 2 категории"

    Кол-во: 1146

    "Позиция 16"

    "Костюм рабочий утепленный из огнестойкой ткани (куртка+полукомбинезон+жилет)"

    Кол-во: 302

    "Позиция 17"

    "Костюм спилковый зимний (куртка + брюки + съемный утеплитель)"

    Кол-во: 337

    "Позиция 18"

    "Краги спилковые утепленные"

    Кол-во: 1874

    "Позиция 19"

    "Валенки на резиновой подошве"

    Кол-во: 1023

    "Позиция 20"

    "Ботинки кожаные зимние с МП 200 Дж"

    Кол-во: 1680

    "Позиция 21"

    "Белье нательное утепленное"

    Кол-во: 3310

    Лот 2

    Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. Уфа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 16:0026.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817688Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. УфаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимней спецодежды и СИЗ, г. Уфа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие в конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие в конкурсной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие в конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свитер"

    Кол-во: 79

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные зимние с высокими берцами с МП 200 Дж"

    Кол-во: 86

    "Позиция 3"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 423

    "Позиция 4"

    "Сапоги кожаные утеплённые"

    Кол-во: 1304

    "Позиция 5"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 6038

    "Позиция 6"

    "Приспособление специальное с шипами против скольжения"

    Кол-во: 2892

    "Позиция 7"

    "Подшлемник-маска трикотажный"

    Кол-во: 5561

    "Позиция 8"

    "Подшлемник утепленный (меховой)"

    Кол-во: 1733

    "Позиция 9"

    "Подшлемник с однослойным утеплителем"

    Кол-во: 2557

    "Позиция 10"

    "Подшлемник спилковый для сварщика (зимний)"

    Кол-во: 289

    "Позиция 11"

    "Перчатки утепленные ИТР"

    Кол-во: 490

    "Позиция 12"

    "Перчатки спилковые утепленные"

    Кол-во: 13626

    "Позиция 13"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории"

    Кол-во: 417

    "Позиция 14"

    "Костюм зимний рабочий сигнальный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий"

    Кол-во: 41

    "Позиция 15"

    "Костюм зимний рабочий для защиты от пониженных температур и общих производственных загрязнений и механических воздействий 2 категории"

    Кол-во: 1821

    "Позиция 16"

    "Костюм рабочий утепленный из огнестойкой ткани (куртка+полукомбинезон+жилет)"

    Кол-во: 547

    "Позиция 17"

    "Костюм спилковый зимний (куртка + брюки + съемный утеплитель)"

    Кол-во: 504

    "Позиция 18"

    "Валенки на резиновой подошве"

    Кол-во: 2261

    "Позиция 19"

    "Ботинки кожаные зимние с МП 200 Дж"

    Кол-во: 2665

    "Позиция 20"

    "Белье нательное утепленное"

    Кол-во: 5988

    "Позиция 21"

    "Краги спилковые утепленные"

    Кол-во: 7311

    Лот 3

    Поставка зимней спецодежды и СИЗ, Коротчаево

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 16:0026.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817688Подведение итогов не позднее Поставка зимней спецодежды и СИЗ, КоротчаевоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимней спецодежды и СИЗ, Коротчаево

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие в конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие в конкурсной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие в конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свитер"

    Кол-во: 43

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные зимние с высокими берцами с МП 200 Дж"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Сапоги кожаные утеплённые"

    Кол-во: 227

    "Позиция 4"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 631

    "Позиция 5"

    "Приспособление специальное с шипами против скольжения"

    Кол-во: 292

    "Позиция 6"

    "Подшлемник-маска трикотажный"

    Кол-во: 636

    "Позиция 7"

    "Подшлемник утепленный (меховой)"

    Кол-во: 203

    "Позиция 8"

    "Подшлемник с однослойным утеплителем"

    Кол-во: 543

    "Позиция 9"

    "Подшлемник спилковый для сварщика (зимний)"

    Кол-во: 78

    "Позиция 10"

    "Перчатки утепленные ИТР"

    Кол-во: 78

    "Позиция 11"

    "Перчатки спилковые утепленные"

    Кол-во: 1964

    "Позиция 12"

    "Краги спилковые утепленные"

    Кол-во: 530

    "Позиция 13"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории"

    Кол-во: 135

    "Позиция 14"

    "Костюм рабочий утепленный из огнестойкой ткани (куртка+полукомбинезон+жилет)"

    Кол-во: 69

    "Позиция 15"

    "Костюм спилковый зимний (куртка + брюки + съемный утеплитель)"

    Кол-во: 181

    "Позиция 16"

    "Валенки на резиновой подошве"

    Кол-во: 232

    "Позиция 17"

    "Ботинки кожаные зимние с МП 200 Дж"

    Кол-во: 165

    "Позиция 18"

    "Белье нательное утепленное"

    Кол-во: 648

    "Позиция 19"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Костюм зимний рабочий для защиты от пониженных температур и общих производственных загрязнений и механических воздействий 2 категории"

    Кол-во: 246

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