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Номер извещения
31806514426
Уникальный номер закупки
116/2018-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку мучных кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО в г. Иркутск-45 (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
lupin3d@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харитоненко Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Закупки и тендеры Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
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Поставка мучных кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО в г. Иркутск-45
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.06.201805.06.2018 05:0005.06.2018 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806514426Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мучных кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО в г. Иркутск-45Хабаровск
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 05:0006.06.2018 05:0006.06.2018 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806514426Подведение итогов не позднее Поставка мучных кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО в г. Иркутск-45Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мучных кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО в г. Иркутск-45
Начальная цена
2 660 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты ТБО в г. Иркутск-45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.72.1
10.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 81500
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