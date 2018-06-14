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Номер извещения
31806517464
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 2 полугодие 2018 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07 доб. 1640
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Поставка металлопроката на 2-е полугодие 2018 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 16:00 GMT +314.06.2018 16:0014.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517464Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката на 2-е полугодие 2018 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 16:0014.06.2018 16:0014.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806517464Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката на 2-е полугодие 2018 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"Воронеж
Подведение итогов не позднее
13.08.2018 16:0013.08.2018 16:0013.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806517464Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката на 2-е полугодие 2018 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката на 2-е полугодие 2018 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"
Начальная цена
1 177 924,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
24.10
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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