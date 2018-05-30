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Номер извещения
ГП817672
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ткани для пошива спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 978 856-46-85
Факс
--
Адрес электронной почты
bezuglova@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Безуглова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Попозиционная закупка тканей для спецодежды с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 16:0006.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817672Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка тканей для спецодежды с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка тканей для спецодежды с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6000м потребность на июнь 2018
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара до склада Покупателя по адресу: ул. Северная Промзона, г. Армянск, Республика Крым, Российская ФедерацияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
13.20.20.113
Документация лота
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
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