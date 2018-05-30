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    Главная / Торги / Ткани для пошива спецодежды

    Ткани для пошива спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817672Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка тканей для спецодежды с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ткани для пошива спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Требования к Поставщикам

    описание товара

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 856-46-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bezuglova@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Безуглова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка тканей для спецодежды с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 16:0006.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817672Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка тканей для спецодежды с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка тканей для спецодежды с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6000м потребность на июнь 2018

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара до склада Покупателя по адресу: ул. Северная Промзона, г. Армянск, Республика Крым, Российская ФедерацияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 14 календарных дней. Поставка на склад Покупателя (АР Крым г. Армянск) в течение 14 дней с момента заключения договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    13.20.20.113

    Ткани хлопчатобумажные бельевые нательные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к Поставщикам

    23.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ткань полотенечная вафельная, отбеленное, плотное (h-0,45 м ,пл. от 200 г/м², 100% хб)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 2"

    "Ткань Гретта цвет темно-синий ( h-1,4 м ), пл. от 200-230 г/м², состав: хб~50% ; п/э~50% "

    Кол-во: 1000

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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