Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ.

    Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 13:0030.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817710Дата и время окончания срока приема заявок Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ. Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817710

    Уникальный номер закупки

    053-ЗП/18-214

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    ТЗ

    Ф. 2. Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2018 13:00 GMT +330.05.2018 13:0030.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817710Дата и время окончания срока приема заявок Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ. Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2018 13:0030.05.2018 13:0030.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817710Дата и время вскрытия заявок Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ. Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2018 15:0013.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817710Подведение итогов не позднее Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ. Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817710Подведение итогов не позднее Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Северо-Уренгойское месторождение, склад ГКП-1 ЗАО «Нортгаз» (200 км. от г. Новый Уренгой, район УКПГ-15)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка барьеров безопасности и блоков электронных для ГПА №1.2 «Волга» ДКС УКПГ-2 СУНГКМ."

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КБ УБРИР
    Попозиционная № ГП225619
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    591787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП237113
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    593358
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237022
    Публичное предложение в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06) инв. №1027. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Публичное предложение в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593153
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 885 531
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить