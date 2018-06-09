Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс в размере 40% от стоимости Товара в течение 14 рабочих дней, окончательный расчет 60% от стоимости Товара в течение 14 рабочих ней с момента подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12