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Номер извещения
ГП817677
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Мобильный поршневой компрессорный агрегат FAS 161 B на автомобильном прицепе для нужд филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгоград. Производительность 26 м.куб., частота вращения 790 об./мин., мощность мотора 5кВт, мак. давление выхода 24,1бар., мин. давление выхода 0,21бар.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 516
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
maleva.ae@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Мобильный поршневой компрессорный агрегат FAS 161 B на автомобильном прицепе для нужд филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгоград
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 15:00 GMT +309.06.2018 15:0009.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817677Дата и время окончания срока приема заявок Мобильный поршневой компрессорный агрегат FAS 161 B на автомобильном прицепе для нужд филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгоград Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 15:0009.06.2018 15:0009.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817677Дата и время вскрытия заявок Мобильный поршневой компрессорный агрегат FAS 161 B на автомобильном прицепе для нужд филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгоград Челябинск
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817677Подведение итогов не позднее Мобильный поршневой компрессорный агрегат FAS 161 B на автомобильном прицепе для нужд филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгоград Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мобильный поршневой компрессорный агрегат FAS 161 B на автомобильном прицепе для нужд филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгоград
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1 ед. - АГЗС 5/34, адрес: Волгоградская обл., Городищенский район, справа по ходу из г.Москвы 959-й км + 800м автодороги «Москва-Волгоград». 1 ед. - АГЗС 6/61 Ростовская обл., Константиновский район , северо-восточная часть г. Константиновск в районе а/дороги «Константиновск-Тацинский»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
29.12.36.710
29.20.23.112
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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