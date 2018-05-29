www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817668
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лом стальной углеродистый - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Отгрузка и поставка в течение июня 2018 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 978 856-68-68
Факс
--
Адрес электронной почты
opanasyuk_sv@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Опанасюк Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка лома стального углеродистого - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Обязательно полное соответствие параметрам предъявляемым к поставляемому лому.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201802.06.2018 21:0002.06.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817668Подведение итогов не позднее Закупка лома стального углеродистого - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Обязательно полное соответствие параметрам предъявляемым к поставляемому лому.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лома стального углеродистого - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Обязательно полное соответствие параметрам предъявляемым к поставляемому лому.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2230 тонн, ориентировочная потребность на июнь 2018. Отгрузка в течение июня 2018 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Республика Крым, г. Армянск, улица Северная промзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
38.32.22.111
Кол-во: 2230
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.