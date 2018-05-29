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    Главная / Торги / Лом стальной углеродистый - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Отгрузка и поставка в течение июня 2018 года

    Лом стальной углеродистый - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Отгрузка и поставка в течение июня 2018 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 11:0029.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817668Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома стального углеродистого - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Обязательно полное соответствие параметрам предъявляемым к поставляемому лому.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817668

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лом стальной углеродистый - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Отгрузка и поставка в течение июня 2018 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Качественные параметры лома

    Лом стальной углеродистый

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 856-68-68

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    opanasyuk_sv@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Опанасюк Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лома стального углеродистого - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Обязательно полное соответствие параметрам предъявляемым к поставляемому лому.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201802.06.2018 21:0002.06.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817668Подведение итогов не позднее Закупка лома стального углеродистого - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Обязательно полное соответствие параметрам предъявляемым к поставляемому лому.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лома стального углеродистого - отходы вид №1, 8А, 11А ГОСТ 2787-75. Обязательно полное соответствие параметрам предъявляемым к поставляемому лому.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2230 тонн, ориентировочная потребность на июнь 2018. Отгрузка в течение июня 2018 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Республика Крым, г. Армянск, улица Северная промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимущество - отсрочка платежа в течение 30 календарных дней от даты подписания сторонами приемосдаточного акта. Условия поставки: СРТ г. Армянск. Отгрузка в течение июня 2018 года
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    23.05.2018

    Качественные параметры лома

    23.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые) /"

    Кол-во: 2230

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