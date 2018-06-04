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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проволока сварочная и электроды сварочные в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-75-31
Факс
--
Адрес электронной почты
bogdanovich@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Богданович Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проволока сварочная и электроды сварочные в ассортименте, срок поставки июнь 2018г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проволока сварочная и электроды сварочные в ассортименте, срок поставки июнь 2018г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проволока сварочная и электроды для сварки в ассортименте в количестве 1603 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная ПромзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
28.73.15.110
Документация лота
Кол-во: 300
Кол-во: 23
Кол-во: 60
Кол-во: 85
Кол-во: 390
Кол-во: 50
Кол-во: 90
Кол-во: 70
Кол-во: 20
Кол-во: 390
Кол-во: 125
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