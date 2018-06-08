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Номер извещения
ГП817657
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку гофротары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Почтовый адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Контактный телефон
+7 495 967-69-40
Факс
--
Адрес электронной почты
chernomaz.ev@siamed.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черномаз Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку гофротары
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 14:00 GMT +308.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817657Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку гофротарыМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 14:0008.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817657Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку гофротарыМосква
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 18:3020.06.2018 18:3020.06.2018 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817657Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку гофротарыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку гофротары
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями настоящей закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями настоящей закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Адрес местонахождения
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
17.12.3
17.21.13.000
17.2
17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4758388
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