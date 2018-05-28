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    Главная / Торги / Поставка инструментов

    Поставка инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 10:0028.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817654Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на приобретение инструментовКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817654

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 10:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,

    Почтовый адрес

    420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

    Контактный телефон

    +7 843 519-42-49

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    5194249@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадртдинова Рамиля Ринадовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на приобретение инструментов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817654Подведение итогов не позднее Заключение договора на приобретение инструментовКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на приобретение инструментов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул.Красносельская, д.51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По дополнительному согласованию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,

    420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Верстак Верстакофф PROFFI-M ЗМД ТПС1Т 102158"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сверлильный станок PROMA E-131В/400 25401301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф инструментальный Практик ТС-1995-023020 SS0599510346"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тиски слесарные, 140мм, поворотные //18667 Россия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Точило СТ 600С Elitech"

    Кол-во: 1

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