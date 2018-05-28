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    Главная / Торги / запрос ценовых котировок на инструмент EMUGE-FRANKEN

    запрос ценовых котировок на инструмент EMUGE-FRANKEN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 09:0028.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817647Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос ценовых котировок на инструмент EMUGE-FRANKEN

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7551

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артём Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 09:00 GMT +328.05.2018 09:0028.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817647Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 09:0028.05.2018 09:0028.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817647Дата и время вскрытия заявок закупка инструмента Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.06.201801.06.2018 16:3001.06.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817647Подведение итогов не позднее закупка инструмента Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    количество - в соответствии с заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка на условиях DDP (Санкт-Петербург)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - отсрочка платежа 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "инструмент"

    Кол-во: 0

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