Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Шпалы железобетонные Ш 1-2

    Шпалы железобетонные Ш 1-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 09:0030.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817663Дата и время окончания срока приема заявок Шпалы железобетонные Ш 1-2МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817663

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шпалы железобетонные Ш 1-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Характеристика шпал железобетонных

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 856-46-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dogadaeva@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Догадаева Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шпалы железобетонные Ш 1-2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.06.201804.06.2018 09:3004.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817663Подведение итогов не позднее Шпалы железобетонные Ш 1-2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шпалы железобетонные Ш 1-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    300 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона, Армянский Филиал ООО "Титановые Инвестиции".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 7 календарных дней, поставка товара в течение 14 дней с момента подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.163

    Шпалы и брусья железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    23.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпала железобетонная Ш 1-2"

    Кол-во: 300

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213728
    Шпалы железобетонные- 622шт (ГОСТ 33320-2015 , Сертификат соответствия)
    Шпалы железобетонные- 622шт (ГОСТ 33320-2015 , Сертификат соответствия)
    589029
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить