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    Главная / Торги / Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год

    Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817642Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817642

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Тендерная документация pdf

    Форма коммерческого предложения

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Lyudmila.Nikitina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Людмила Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817642Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 годМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817642Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 годМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 23:5902.07.2018 23:5902.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817642Подведение итогов не позднее Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 годМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 23:5902.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817642Подведение итогов не позднее Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    22.29.2

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флеш-память Transcend JetFlash 32 Gb USB 3.0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Флеш-память Transcend JetFlash 16 Gb USB 3.0"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Флеш-память Transcend JetFlash 8 Gb USB 3.0 "

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Флеш-память Transcend JetFlash 4 Gb USB 3.0 "

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Папка с арочным механизмом Attache 50 мм мрамор черная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Папка с арочным механизмом Attache 75 мм мрамор черная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Папка-скоросшиватель А4 синяя (толщина обложки 0.13 мм и 0.18 мм) цвет в ассортименте"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Папка-уголок A4 180 мкм (цвет в ассортименте)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Скрепки Attache металлические никелированные 28 мм (100 штук в упаковке)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Скобы для степлера №24/6 оцинкованные (1000 штук в упаковке)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Блок-кубик Attache запасной цветной 90х90х90 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 12"

    "Линейка Стамм 30 см пластиковая черная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Салфетка хозяйственная York губчатая 17.5х15.5 см (3 штуки в упаковке)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Губки для мытья посуды Мелочи Жизни крупнопористые поролоновые 90x60x36 мм 5 штук в упаковке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Средство для мытья посуды Fairy 900 мл (в ассортименте)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Чашка одноразовая Upax unity пластиковая коричневая/белая 200 мл 50 штук в упаковке"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Ложка одноразовая чайная Мистерия белая 125 мм 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Тарелка одноразовая Комус пластиковая белая 210 мм 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Стакан одноразовый Комус пластиковый белый 200 мл 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 25

    "Позиция 20"

    "Бумага для офисной техники IQ Allround (А3, 80 г/кв.м, белизна 162% CIE, 500 листов)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Бумага для офисной техники IQ Allround (А4, 80 г/кв.м, белизна 162% CIE, 500 листов)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Файл-вкладыш А4 Attache Стандарт 25 мкм прозрачный гладкий 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Корректирующая лента Tipp-Ex Soft Grip 4.2 мм x 10 м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Набор текстовыделителей Edding E-345/4S (толщина линии 1-5 мм, 4 цвета: желтый, розовый, зеленый, оранжевый)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Ручка шариковая неавтоматическая масляная BIC Round Stic Exact синяя (толщина линии 0.35 мм)"

    Кол-во: 500

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