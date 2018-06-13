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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40
Факс
--
Адрес электронной почты
Lyudmila.Nikitina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Никитина Людмила Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817642Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 годМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817642Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 годМосква
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 23:5902.07.2018 23:5902.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817642Подведение итогов не позднее Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 годМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
46.49.23
22.29.2
46
46.49.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 500
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