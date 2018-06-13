Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817642 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на предоставление услуг по поставке канцелярских и хозяйственных товаров на 2018 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ Юридический адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Почтовый адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Контактный телефон +7 495 662-10-40 Факс -- Адрес электронной почты Lyudmila.Nikitina@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Никитина Людмила Геннадьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru