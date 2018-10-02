"Покупка комплектов оборудования диспетчеризации (АСД) для горно-транспортной техники, Согласно ТЗ."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки июнь-сентябрь 2018 года, согласно графика прописанного в ТЗ. Отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2, либо безотзывной аккредитив в ПАО "Углеметбанк". Если условия оплаты будет на условиях предоплаты, при открытие банковской гарантии либо аккредитива будет на сумму предоплаты необходимой потребности согласно заявки.