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    Главная / Торги / Фланцы БКНС бюджетный запрос

    Фланцы БКНС бюджетный запрос

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 10:0430.05.2018 10:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817633Дата и время окончания срока приема заявок Фланцы БКНС Просим подать 2 предложения: основное (с учетом требований ТЗ) и альтернативное (без учета требований) Требования к материалам: 09Г2С класс прочности не ниже К48 13ХФА класс прочности не ниже К50 1. Ударная вязкость трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 32569. 2. Материал и класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода должны соответствовать материалу и классу прочности трубопровода. 3. Исполнение уплотнительной поверхности присоединяемых фланцев а) для номинального давления до 1,6 МПа включительно: исполнение B (соединительный выступ) по ГОСТ Р 54432. б) для номинального давления от 2,5 до 4,0 МПа включительно: исполнение E (с выступом) по ГОСТ Р 54432; 5. Трубы и патрубки должны соответствовать Положению Компании № П1- 01.05 М-0132 «Выбор метода антикоррозионной защиты промысловых и технологических трубопроводов и требования к трубной продукции». 6. Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании № П1-01.05 М -0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов». город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817633

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фланцы БКНС бюджетный запрос

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 347 292-79-13 доб. 1417

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nabieva.at@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Набиева Альбина Тависовна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Фланцы БКНС Просим подать 2 предложения: основное (с учетом требований ТЗ) и альтернативное (без учета требований) Требования к материалам: 09Г2С класс прочности не ниже К48 13ХФА класс прочности не ниже К50 1. Ударная вязкость трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 32569. 2. Материал и класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода должны соответствовать материалу и классу прочности трубопровода. 3. Исполнение уплотнительной поверхности присоединяемых фланцев а) для номинального давления до 1,6 МПа включительно: исполнение B (соединительный выступ) по ГОСТ Р 54432. б) для номинального давления от 2,5 до 4,0 МПа включительно: исполнение E (с выступом) по ГОСТ Р 54432; 5. Трубы и патрубки должны соответствовать Положению Компании № П1- 01.05 М-0132 «Выбор метода антикоррозионной защиты промысловых и технологических трубопроводов и требования к трубной продукции». 6. Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании № П1-01.05 М -0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817633Подведение итогов не позднее Фланцы БКНС Просим подать 2 предложения: основное (с учетом требований ТЗ) и альтернативное (без учета требований) Требования к материалам: 09Г2С класс прочности не ниже К48 13ХФА класс прочности не ниже К50 1. Ударная вязкость трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 32569. 2. Материал и класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода должны соответствовать материалу и классу прочности трубопровода. 3. Исполнение уплотнительной поверхности присоединяемых фланцев а) для номинального давления до 1,6 МПа включительно: исполнение B (соединительный выступ) по ГОСТ Р 54432. б) для номинального давления от 2,5 до 4,0 МПа включительно: исполнение E (с выступом) по ГОСТ Р 54432; 5. Трубы и патрубки должны соответствовать Положению Компании № П1- 01.05 М-0132 «Выбор метода антикоррозионной защиты промысловых и технологических трубопроводов и требования к трубной продукции». 6. Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании № П1-01.05 М -0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов». город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фланцы БКНС Просим подать 2 предложения: основное (с учетом требований ТЗ) и альтернативное (без учета требований) Требования к материалам: 09Г2С класс прочности не ниже К48 13ХФА класс прочности не ниже К50 1. Ударная вязкость трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 32569. 2. Материал и класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода должны соответствовать материалу и классу прочности трубопровода. 3. Исполнение уплотнительной поверхности присоединяемых фланцев а) для номинального давления до 1,6 МПа включительно: исполнение B (соединительный выступ) по ГОСТ Р 54432. б) для номинального давления от 2,5 до 4,0 МПа включительно: исполнение E (с выступом) по ГОСТ Р 54432; 5. Трубы и патрубки должны соответствовать Положению Компании № П1- 01.05 М-0132 «Выбор метода антикоррозионной защиты промысловых и технологических трубопроводов и требования к трубной продукции». 6. Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании № П1-01.05 М -0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ОктябрьскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    27.22.20

    Фитинги стальные сварные и прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец Ду 50 Ру25МПа 13ХФА к арматуре высокого давления "

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С -IV ГОСТ 33259-2015 "

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С -IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Фланец 100-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Фланец Ду 100 Ру25МПа 13ХФА к арматуре высокого давления "

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Фланец Ду 300 Ру25МПа 13ХФА к арматуре высокого давления"

    Кол-во: 22

    "Позиция 7"

    "Фланец 400-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 22

    "Позиция 8"

    "Фланец Ду 250 Ру25МПа 13ХФА к арматуре высокого давления "

    Кол-во: 48

    "Позиция 9"

    "Фланец 300-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 38

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