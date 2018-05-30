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Номер извещения
ГП817633
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фланцы БКНС бюджетный запрос
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 08:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 1417
Факс
{}
Адрес электронной почты
nabieva.at@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Набиева Альбина Тависовна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Фланцы БКНС Просим подать 2 предложения: основное (с учетом требований ТЗ) и альтернативное (без учета требований) Требования к материалам: 09Г2С класс прочности не ниже К48 13ХФА класс прочности не ниже К50 1. Ударная вязкость трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 32569. 2. Материал и класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода должны соответствовать материалу и классу прочности трубопровода. 3. Исполнение уплотнительной поверхности присоединяемых фланцев а) для номинального давления до 1,6 МПа включительно: исполнение B (соединительный выступ) по ГОСТ Р 54432. б) для номинального давления от 2,5 до 4,0 МПа включительно: исполнение E (с выступом) по ГОСТ Р 54432; 5. Трубы и патрубки должны соответствовать Положению Компании № П1- 01.05 М-0132 «Выбор метода антикоррозионной защиты промысловых и технологических трубопроводов и требования к трубной продукции». 6. Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании № П1-01.05 М -0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201830.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817633Подведение итогов не позднее Фланцы БКНС Просим подать 2 предложения: основное (с учетом требований ТЗ) и альтернативное (без учета требований) Требования к материалам: 09Г2С класс прочности не ниже К48 13ХФА класс прочности не ниже К50 1. Ударная вязкость трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 32569. 2. Материал и класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода должны соответствовать материалу и классу прочности трубопровода. 3. Исполнение уплотнительной поверхности присоединяемых фланцев а) для номинального давления до 1,6 МПа включительно: исполнение B (соединительный выступ) по ГОСТ Р 54432. б) для номинального давления от 2,5 до 4,0 МПа включительно: исполнение E (с выступом) по ГОСТ Р 54432; 5. Трубы и патрубки должны соответствовать Положению Компании № П1- 01.05 М-0132 «Выбор метода антикоррозионной защиты промысловых и технологических трубопроводов и требования к трубной продукции». 6. Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании № П1-01.05 М -0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов». город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фланцы БКНС Просим подать 2 предложения: основное (с учетом требований ТЗ) и альтернативное (без учета требований) Требования к материалам: 09Г2С класс прочности не ниже К48 13ХФА класс прочности не ниже К50 1. Ударная вязкость трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 32569. 2. Материал и класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода должны соответствовать материалу и классу прочности трубопровода. 3. Исполнение уплотнительной поверхности присоединяемых фланцев а) для номинального давления до 1,6 МПа включительно: исполнение B (соединительный выступ) по ГОСТ Р 54432. б) для номинального давления от 2,5 до 4,0 МПа включительно: исполнение E (с выступом) по ГОСТ Р 54432; 5. Трубы и патрубки должны соответствовать Положению Компании № П1- 01.05 М-0132 «Выбор метода антикоррозионной защиты промысловых и технологических трубопроводов и требования к трубной продукции». 6. Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании № П1-01.05 М -0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ОктябрьскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27.22.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 36
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 48
Кол-во: 38
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