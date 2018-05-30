Лот 1

Фланцы БКНС Просим подать 2 предложения: основное (с учетом требований ТЗ) и альтернативное (без учета требований) Требования к материалам: 09Г2С класс прочности не ниже К48 13ХФА класс прочности не ниже К50 1. Ударная вязкость трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 32569. 2. Материал и класс прочности присоединяемых фланцев трубопровода должны соответствовать материалу и классу прочности трубопровода. 3. Исполнение уплотнительной поверхности присоединяемых фланцев а) для номинального давления до 1,6 МПа включительно: исполнение B (соединительный выступ) по ГОСТ Р 54432. б) для номинального давления от 2,5 до 4,0 МПа включительно: исполнение E (с выступом) по ГОСТ Р 54432; 5. Трубы и патрубки должны соответствовать Положению Компании № П1- 01.05 М-0132 «Выбор метода антикоррозионной защиты промысловых и технологических трубопроводов и требования к трубной продукции». 6. Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании № П1-01.05 М -0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов».