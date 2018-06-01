Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка агрегатов электронасосных

    Поставка агрегатов электронасосных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 14:0001.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817674Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегатов электронасосных в срок до 31.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817674

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка агрегатов электронасосных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 07:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение №2 Договор (проект) + Приложение

    ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ (Форма в Excel)

    АНКЕТА УЧАСТНИКА (Форма в Excel)

    Реквизиты ООО Мечел-Кокс

    Изменения в извещении

    Приложение_№1_ТЗ Насосы

    ГП817674(ГП-ЧОВ-36) Документация к поставке агрегатов насосных

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-70

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    o.chandylova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чандылова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка агрегатов электронасосных в срок до 31.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.07.201801.07.2018 14:0001.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817674Подведение итогов не позднее Поставка агрегатов электронасосных в срок до 31.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка агрегатов электронасосных в срок до 31.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок поставки: до «31» июля 2018 (с правом досрочной поставки).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой продукции до пункта назначения. 2. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ 3. По всем вопросам касательно данной закупки и предоставлению документов, в том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений обращаться к ответственному организатору закупки; 4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – наличие сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара; 5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – подгрузка коммерческого предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 6. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 60 календарных дней от даты окончания приема предложений; 7. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается), протоколы разногласий не принимаются; 8. Одновременно с подачей предложения обязательно предоставление документов, указанных в пункте 5.2 закупочной документации прилагаемой к данному запросу предложений; 9. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; 10. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Жалалов Марат Сайфитдинович, тел.: +7 (351) 725-59-83, эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат электронасосный типа 1Д1250-63 двухстороннего входа, производительностью 1250м3/час, напор 63м, левого вращения с электродвигателем 5АН 355-А4, мощность 350кВт, скорость вращения 1500об/мин, напряжение 380/660В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Агрегат электронасосный центробежный секционный типа ЦНС(Г) 105-147 УХЛ5 подача 105м3/час, напор 147м, с электродвигателем 5АМ 250S2, мощность 75кВт, скорость вращения 3000об/мин, напряжение 380В, и фундаментной рамой, материал проточной части: чугун серый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Агрегат электронасосный типа 1Д1250-63 двухстороннего входа, производительностью 1250м3/час, напор 63м, левого вращения с электродвигателем 5АН 355-А4, мощность 315кВт, скорость вращения 1500об/мин, напряжение 380/660В"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211080384
    конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосного агрегата в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО "ОмскВодоканал".
    конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосного...
    592922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    729 278
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211080386
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку установки повышенного давления в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО "ОмскВодоканал".
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку установки...
    593018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 876 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237163
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 40: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2307, инв. № 00-00005122.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    6 172 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:13
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237161
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 39: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2306, инв. № 00-00005121.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 387 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:09
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237159
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 38: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2305, инв. № 00-00005128.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:06
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237156
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 37: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2304, инв. № 00-00005127.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:04
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237154
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 36: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2303, инв. № 00-00005124.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593481
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:01
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237152
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 35: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2302, инв. № 00-00005123.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593478
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:59
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить