Приобретение дизель-генераторной электростанции для нужд ОП в г. Ростов на Дону филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгограде

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817630 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение дизель-генераторной электростанции для нужд ОП в г. Ростов на Дону филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгограде Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК Юридический адрес 454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6, Почтовый адрес 454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6 Контактный телефон +7 351 245-51-12 доб. 516 Факс +7 351 245-51-12 Адрес электронной почты maleva.ae@novatek-azk.ru Ф.И.О. контактного лица Малёва Алена Евгеньевна Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская Область Ключевые слова:

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