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Номер извещения
ГП817630
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение дизель-генераторной электростанции для нужд ОП в г. Ростов на Дону филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгограде
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 516
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
maleva.ae@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Приобретение дизель-генераторной электростанции для нужд ОП в г. Ростов на Дону филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгограде
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 14:00 GMT +328.05.2018 14:0028.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817630Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение дизель-генераторной электростанции для нужд ОП в г. Ростов на Дону филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. ВолгоградеЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 14:0028.05.2018 14:0028.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817630Дата и время вскрытия заявок Приобретение дизель-генераторной электростанции для нужд ОП в г. Ростов на Дону филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. ВолгоградеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.05.2018 14:0030.05.2018 14:0030.05.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817630Подведение итогов не позднее Приобретение дизель-генераторной электростанции для нужд ОП в г. Ростов на Дону филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. ВолгоградеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение дизель-генераторной электростанции для нужд ОП в г. Ростов на Дону филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгограде
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область, п. Самбек, ул. Центральная, 20В, АГЗС 10/61Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
31.10.31.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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