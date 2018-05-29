Выбор организации на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806512342 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор организации на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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