Теплообменник трубчатый Р 0,6-25-1к Q-25 м3/час для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. При подаче предложения на условиях предоплаты, поставщику необходимо будет предоставить безотзывную и безусловную банковскую гарантию. В качестве гарантов по банковским гарантиям могут выступать банки, занимающие на момент выдачи гарантии 50 верхних позиций в официальных рейтингах крупнейших банков России, или международные банки с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока исполнения обязательств Поставщиком, в обеспечение которых выдается банковская гарантия, увеличенный не менее, чем на три месяца.