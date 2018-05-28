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    Главная / Торги / Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 10:0028.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817628Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817628

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 05:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Приложение к договору

    Технический паспорт

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-10-82

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Pavel.Merzlyakov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мерзляков Павел Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 10:00 GMT +328.05.2018 10:0028.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817628Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 10:0028.05.2018 10:0028.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817628Дата и время вскрытия заявок Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2018 10:0006.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817628Подведение итогов не позднее Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817628Подведение итогов не позднее Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО ХК «Якутуголь», РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 90 календарных дней после получения Заказчиком документации по проведенным работам, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»"

    Кол-во: 1

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