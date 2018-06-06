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    Главная / Торги / Ходовая на самоходную роторную буровую установку Sany SR150C (Сила Сибири)

    Ходовая на самоходную роторную буровую установку Sany SR150C (Сила Сибири)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 17:3006.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817625Дата и время окончания срока приема заявок Ходовая на самоходную роторную буровую установку Sany SR150C (Сила Сибири)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817625

    Уникальный номер закупки

    428/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ходовая на самоходную роторную буровую установку Sany SR150C (Сила Сибири)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 18:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Изменения в извещении

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    al.bogomolov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолов Александр Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ходовая на самоходную роторную буровую установку Sany SR150C (Сила Сибири)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 17:0022.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817625Подведение итогов не позднее Ходовая на самоходную роторную буровую установку Sany SR150C (Сила Сибири)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ходовая на самоходную роторную буровую установку Sany SR150C (Сила Сибири)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шайба болта крепления звездочки"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Шайба"

    Кол-во: 224

    "Позиция 3"

    "Цепь гусеничная в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Механизм натяжения в сборе направляющего колеса в сборе SR150C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кольцо фиксирующее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Кольцо пылезащитное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кольцо компенсации износа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Колесо направляющее SR150C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Клапан натяжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Каток опорный"

    Кол-во: 28

    "Позиция 12"

    "Звездочка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Защита"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Болт крепления звездочки"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Болт катка опорного M18×85(GB5782) 10.9"

    Кол-во: 224

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