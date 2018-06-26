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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806537590
Уникальный номер закупки
18/ГПВьет/12/ОЗП/Э
Наименование закупки
«Выполнение работ по консервации скважин №№ 1, 3 Нагумановского НГКМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Контактный телефон
+7 499 578-03-70
Факс
+7 499 578-03-71
Адрес электронной почты
T.Nikolaeva@gazpromviet.com
Ф.И.О. контактного лица
Николаева Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24
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Выполнение работ по консервации скважин №№ 1, 3 Нагумановского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 15:00 GMT +326.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806537590Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по консервации скважин №№ 1, 3 Нагумановского НГКММосква
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 15:0026.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806537590Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по консервации скважин №№ 1, 3 Нагумановского НГКММосква
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806537590Подведение итогов не позднее Выполнение работ по консервации скважин №№ 1, 3 Нагумановского НГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по консервации скважин №№ 1, 3 Нагумановского НГКМ
Начальная цена
35 334 395,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромвьет
Все закупки и тендеры Газпромвьет
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
09.10.11
09.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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