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Номер извещения
31806511040
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кучерова Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806511040Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материаловМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806511040Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 17:0019.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806511040Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материаловМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов
Начальная цена
2 504 909,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
834,1 килограмм
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
19.20.29
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 834
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