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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 10:0028.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817617Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817617

    Уникальный номер закупки

    139

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 912 046-08-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Шанауров Вячеслав Александрович,va.shanaurov@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные проводные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 10:00 GMT +328.05.2018 10:0028.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817617Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 10:0028.05.2018 10:0028.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817617Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 13:0008.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817617Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку копировально-печатающей техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    5 274 376,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с разделом 10 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141407, область Московская, город Химки, улица Авиационная, владение 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    61.10

    Услуги телекоммуникационные проводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка копировально-печатающей техники"

    Кол-во: 0

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