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Номер извещения
ГП817614
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 49-39-39 доб. 1016
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павленко Вера Павловна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 15:00 GMT +305.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817614Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 11:0006.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817614Дата и время вскрытия заявок Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»Волгоград
Подведение итогов не позднее
18.06.2018 11:0018.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817614Подведение итогов не позднее Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»Волгоград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Возможна подача Заявки на 1 обособленное подразделение
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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