Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817614 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»

Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»» Юридический адрес 400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128 Почтовый адрес 400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128 Контактный телефон +7 8442 49-39-39 доб. 1016 Факс -- Адрес электронной почты tender@volma.ru Ф.И.О. контактного лица Павленко Вера Павловна Место рассмотрения предложений Волгоград Закупки и тендеры Волгоградская Область Ключевые слова:

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