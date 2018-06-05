Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»

    Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817614Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»ВолгоградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817614

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ на организацию питания для МГ и ВМ

    Извещение

    Документация запроса предложений

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 8442 49-39-39 доб. 1016

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павленко Вера Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 15:00 GMT +305.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817614Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 11:0006.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817614Дата и время вскрытия заявок Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2018 11:0018.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817614Подведение итогов не позднее Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»Волгоград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817614Подведение итогов не позднее Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Возможна подача Заявки на 1 обособленное подразделение

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка горячего питания (обедов), согласно ежедневным заявкам, с понедельника по пятницу, в рабочие дни для нужд ООО «МГ» и ООО «ВОЛМА-Маркетинг»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КОРСТОН - КАЗАНЬ
    Запрос предложений № ГП802421
    Непищевые материалы для ресторана
    Непищевые материалы для ресторана
    138148
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2018 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить