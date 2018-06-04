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    Главная / Торги / Выполнение работ по модернизации трансформаторной подстанции 12а

    Выполнение работ по модернизации трансформаторной подстанции 12а

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806510947Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация ТП-12аХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806510947

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по модернизации трансформаторной подстанции 12а

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Прил. №1 к документации о закупке

    Прил. №2 к документации о закупке

    Формы для заполнения

    Локальная смета ТП 12а

    Изменения в извещении

    Прил. № 1 к Техническому заданию

    Прил. № 2 к техническому заданию

    Прил. № 4 к техническому заданию

    Решение о внесении изменений № 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-49

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    zvantseva_tm@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Званцева Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту электрического оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация ТП-12а

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 12:00 GMT +304.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806510947Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация ТП-12аХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806510947Дата и время вскрытия заявок Модернизация ТП-12аХимки

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806510947Подведение итогов не позднее Модернизация ТП-12аХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806510947Подведение итогов не позднее Модернизация ТП-12аХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация ТП-12а

    Начальная цена

    6 983 853,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    34 919,27 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    34 919,27

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделами 8 и 9 документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделами 8 и 9 документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 1

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