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Номер извещения
31806510947
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по модернизации трансформаторной подстанции 12а
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-49
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
zvantseva_tm@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Званцева Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модернизация ТП-12а
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 12:00 GMT +304.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806510947Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация ТП-12аХимки
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806510947Дата и время вскрытия заявок Модернизация ТП-12аХимки
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806510947Подведение итогов не позднее Модернизация ТП-12аХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация ТП-12а
Начальная цена
6 983 853,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
34 919,27 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
33.14.11.000
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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