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Номер извещения
ГП817608
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА МАШИН УБОРОЧНЫХ «Беларус» 82МК-01
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Контактный телефон
+7 916 565-09-06
Факс
Адрес электронной почты
petrenko@a-group.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПОСТАВКА МАШИН УБОРОЧНЫХ «Беларус» 82МК-01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 12:30 GMT +309.06.2018 12:3009.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817608Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА МАШИН УБОРОЧНЫХ «Беларус» 82МК-01Химки
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 12:3009.06.2018 12:3009.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817608Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА МАШИН УБОРОЧНЫХ «Беларус» 82МК-01Химки
Подведение итогов не позднее
12.07.2018 12:0012.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817608Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА МАШИН УБОРОЧНЫХ «Беларус» 82МК-01Химки
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА МАШИН УБОРОЧНЫХ «Беларус» 82МК-01
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт. «Беларус» 82МК-01
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИА ГРУПП
Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
29.31.24.212
M
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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