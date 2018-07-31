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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817607
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Почтовый адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Контактный телефон
+7 988 574-52-81
Факс
+7 8634 31-23-45
Адрес электронной почты
vkorenev@lemax.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренев Валерий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Таганрог
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 000 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Таганрог,Николаевское Шоссе 10ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
25.94.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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