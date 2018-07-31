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    Главная / Торги / саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)

    саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817607Дата и время окончания срока приема заявок саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)г. ТаганрогПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото

    памятка

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕМАКС
    Все закупки и тендеры ЛЕМАКС

    Юридический адрес

    347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В

    Почтовый адрес

    347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В

    Контактный телефон

    +7 988 574-52-81

    Факс

    +7 8634 31-23-45

    Адрес электронной почты

    vkorenev@lemax.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коренев Валерий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Таганрог

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 13:3031.07.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817607Подведение итогов не позднее саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)г. Таганрог

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100 000 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Таганрог,Николаевское Шоссе 10ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 30 календарных дней после получения товара на склад ООО "Лемакс"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛЕМАКС
    Все закупки и тендеры ЛЕМАКС

    Адрес местонахождения

    347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "саморез 4,8*19 DIN 6928 цинк.(острый)"

    Кол-во: 100

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