Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется в течение 10 (десять) дней с даты заключения Договора, в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 по уфимскому времени, в пятницу с 09.00 до 16.45 по уфимскому времени. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов, счетов-фактур и подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных в течение 30 (тридцать) банковских дней со дня их получения.