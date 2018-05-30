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Номер извещения
31806510316
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд РГАУ МФЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+7 347 246-55-33 доб. 30138
Факс
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Адрес электронной почты
a.bashirova@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баширова Айгуль Ришатовна
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд РГАУ МФЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 07:00 GMT +330.05.2018 07:0030.05.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806510316Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд РГАУ МФЦг. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 07:0030.05.2018 07:0030.05.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806510316Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд РГАУ МФЦг. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд РГАУ МФЦ
Начальная цена
826 160,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
41 308,05 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями документации о закупке, в т.ч. технического задания и проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями документации о закупке, в т.ч. технического задания и проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
47.62.20.000
47.62.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21479
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