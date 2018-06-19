Запрос предложений на поставку бордюрного камня и тротуарной плитки для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 2 полугодие 2018 года.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806511014 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку бордюрного камня и тротуарной плитки для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 2 полугодие 2018 года. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ

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