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    Главная / Торги / Поставка материалов для ремонтно-строительных работ для нужд ООО "ГПБ-Сервис"

    Поставка материалов для ремонтно-строительных работ для нужд ООО "ГПБ-Сервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ремонтно-строительных работ для нужд ООО "ГПБ-Сервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лот 7

    Лот 6

    Лот 5

    Лот 3

    Лот 2

    Лот 1

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проект Договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проект Договора

    Документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Контактный телефон

    +7 916 463-59-26

    Факс

    +7 495 287-62-52

    Адрес электронной почты

    Mariya.Matrosova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матросова Мария Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Договор заключается на условиях документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829006Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор заключается на условиях документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    22.23.15.000

    Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия

    36.63.40.120

    Материалы для напольных покрытий на текстильной подоснове прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    25.05.2018

    Лот 1

    25.05.2018

    Документация

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно документации"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Договор заключается на условиях документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок договор заключается на условиях документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок договор заключается на условиях документацииМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829006Подведение итогов не позднее договор заключается на условиях документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор заключается на условиях документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    21.25.11.120

    Материалы для напольных покрытий на бумажной или картонной основе в виде плитки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    25.05.2018

    Лот 2

    25.05.2018

    Документация

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно документации"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "согласно документации"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Договор заключается на условиях документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829006Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор заключается на условиях документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    24.30.11.129

    Лаки, краски, грунтовки водорастворимые и водно-дисперсионные, прочие

    20.30.22.120

    Шпатлевки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    25.05.2018

    Лот 3

    25.05.2018

    Документация

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно документации"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Договор заключается на условиях документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829006Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор заключается на условиях документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    36.62.13.111

    Кисти малярные для нанесения красок и лаков и аналогичные кисти

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    25.73.40.119

    Сверла прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    19.08.2018

    Документации

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно документации"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Договор заключается на условиях документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829006Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор заключается на условиях документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    28.74.11.115

    Винты самонарезающие из черных металлов (кроме самонарезающих винтов из нержавеющей стали)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    25.05.2018

    Лот 5

    25.05.2018

    Документация

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно документации"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Договор заключается на условиях документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829006Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор заключается на условиях документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    25.23.14.515

    Окна и их коробки, подоконники полимерные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    25.05.2018

    Лот 6

    25.05.2018

    Документация

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно документации"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Договор заключается на условиях документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829006Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор заключается на условиях документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    23.32.11.110

    Кирпич керамический неогнеупорный строительный

    24.30.22.351

    Мастики хлорсульфополиэтиленовые для устройства безрулонной кровли, гидро- и пароизоляции

    26.64.10.110

    Растворы строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    25.05.2018

    Лот 7

    25.05.2018

    Документация

    25.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно документации"

    Кол-во: 0

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