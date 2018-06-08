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Номер извещения
ГП829006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для ремонтно-строительных работ для нужд ООО "ГПБ-Сервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Контактный телефон
+7 916 463-59-26
Факс
+7 495 287-62-52
Адрес электронной почты
Mariya.Matrosova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матросова Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор заключается на условиях документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор заключается на условиях документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
22.23.15.000
36.63.40.120
Документация лота
Кол-во: 0
Договор заключается на условиях документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок договор заключается на условиях документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок договор заключается на условиях документацииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор заключается на условиях документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
21.25.11.120
Документация лота
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Договор заключается на условиях документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор заключается на условиях документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
24.30.11.129
20.30.22.120
Документация лота
Кол-во: 0
Договор заключается на условиях документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор заключается на условиях документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
36.62.13.111
25.93.15.120
25.73.40.119
Документация лота
Кол-во: 0
Договор заключается на условиях документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор заключается на условиях документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
28.74.11.115
Документация лота
Кол-во: 0
Договор заключается на условиях документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор заключается на условиях документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
25.23.14.515
Документация лота
Кол-во: 0
Договор заключается на условиях документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829006Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829006Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях документацииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор заключается на условиях документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
23.32.11.110
24.30.22.351
26.64.10.110
Документация лота
Кол-во: 0
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