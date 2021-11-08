Реконструкция объекта капитального строительства "Вынос сетей водоснабжения из тепловых сетей в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области в районе котельной №4 по адресу переулок Школьный 4/3 с закольцовкой сетей по ул. Пионерская, ул. Сенная, ул. Октябрьская". 0851200000621006855

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621006855 Уникальный номер закупки 0851200000621006855 Номер закупки Наименование закупки Реконструкция объекта капитального строительства "Вынос сетей водоснабжения из тепловых сетей в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области в районе котельной №4 по адресу переулок Школьный 4/3 с закольцовкой сетей по ул. Пионерская, ул. Сенная, ул. Октябрьская". 0851200000621006855 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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